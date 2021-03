Les dirigeants du PSG veulent que Kylian Mbappé se prononce rapidement quant à son avenir.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision en ce qui concerne son avenir. Le PSG souhaite le prolonger et lui a proposé un nouveau bail, très lucratif. Mais Mbappé continue de jouer la montre.

Mbappé continue de réfléchir

Et cela agace de plus en plus les dirigeants du club de la capitale. Les décideurs qataris du PSG ont besoin de savoir ce que compte faire leur star. S’il ne souhaite pas prolonger, son transfert l’été prochain n’est pas à exclure. Dans ce cas Paris devra se retourner pour le remplacer. Et pour cela, le PSG doit se mettre au travail rapidement.