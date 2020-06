Les dirigeants du PSG en veulent à ceux du Bayern Munich qui ont recruté Kouassi.

C’est désormais acté, Tanguy Kouassi ne prolongera pas son contrat avec le PSG et va rejoindre le Bayern Munich cet été lors du mercato. Une décision qui ne passe du tout au sein du club parisien. Le comportement du joueur mais aussi celui du Bayern Munich sont pointé du doigt.

Hernandez ciblé

QSI est vexé et pourrait bien se venger lors du prochain mercato. En 2017, le club catalan avait fait les frais de ses avances pour Verratti en perdant Neymar. Voir le PSG, qui dispose de moyens énormes, se lancer dans la course pour certains joueurs du Bayern n’est pas à exclure du tout. Et comme Lucas Hernandez plaît beaucoup à Leonardo il ne serait pas étonnant de voir le PSG tout faire pour recruter l’international français cet été. Et pas forcément au tarif fixé par le club munichois. En effet, si un très gros contrat est proposé au joueur, celui-ci pourrait bien faire pression sur ses dirigeants pour quitter le club à un prix plus bas que celui demandé par le Bayern.