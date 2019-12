Les dirigeants du PSG estiment qu’ils peuvent convaincre Pep Guardiola.

Alors que Thomas Tuchel est l’entraîneur du PSG depuis un an et demi son avenir est plus qu’incertain. Plusieurs sources assurent en effet que le PSG veut remercier son coach en fin de saison. Et si plusieurs noms circulent déjà, les dirigeants qataris du club rêvent bien d’un seul entraîneur…

Guardiola et Xavi…

Pep Guardiola est la grande priorité des boss qataris du PSG. Si le Catalan souhaite venir, Paris lui offrira tout ce qu’il demande. Les dirigeants parisiens estiment qu’ils ont un vrai coup à jouer l’été prochain avec Guardiola. Il y a tout d’abord le fait que sa famille ne veut plus vivre à Manchester, ce qui pourrait le pousser à quitter City. Mais surtout la présence de Xavi, actuellement au Qatar et qui pourrait convaincre son ancien coach de le rejoindre sur le banc parisien l’été prochain…