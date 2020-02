L’entraîneur du PSG aura du mal à conserver son poste en fin de saison.

Alors que le PSG pourrait encore vivre une nouvelle désillusion sur la scène européenne cette saison, l’avenir de Thomas Tuchel est très incertain. Plusieurs observateurs s’accordent sur le fait que le technicien allemand ne pourra pas rester en fin de saison. Et ce, pour plusieurs raisons.

Nouveau coach en fin de saison ?

Il y a tout d’abord le fait que Tuchel n’est pas un choix de Leonardo. Le directeur sportif brésilien a accepté de faire avec lui depuis son retour, mais il n’hésitera pas à nommer un coach de son choix di Tuchel échoue cette saison. Mais surtout, Tuchel semble avoir perdu son vestiaire. Plusieurs sources assurent que son discours ne passe plus. Certaines évoquent même le match contre Manchester United l’an dernier comme point de rupture. Enfin, l’Allemand serait dans le colimateur de Neymar et Mbappé, ses deux stars. Et cela ne pardonne jamais à un entraîneur.