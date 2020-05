Comme tous les ans, le PSG tente de recruter Paul Pogba.

Alors que le PSG sera une nouvelle fois l’un des grands acteurs du mercato cet été, la piste Paul Pogba est plus que jamais d’actualité du côté du club de la capitale. Comme souvent, Paris tente de convaincre le joueur et son entourage. Pourtant, le joueur n’est pas chaud à l’idée de revenir en France et l’a déjà fait savoir aux dirigeants du PSG.

Un choix de l’Émir

Mais Pogba est un joueur à part. En tout cas pour l’Emir que Qatar qui l’apprécie depuis plusieurs années. Concrètement, à l’image d’un Marco Verratti en 2012, Pogba est un joueur désiré par le boss du club du PSG en personne. Sportivement, son recrutement aurait du sens alors que le milieu parisien n’a pas totalement convaincu ces dernières années et Leonardo ne s’oppose donc pas à cette idée de son patron. Mais Pogba est est également une machine médiatique, qui pourrait rapporter gros au PSG d’un point de vue marketing. Une donnée qu’il ne faut pas négliger et qui explique également pourquoi Paris tente encore cette année de convaincre le champion du monde français.