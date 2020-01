La star du PSG souhaite patienter quelques semaines avant de se décider pour sa prolongation de contrat.

Alors qu’il a tenté de quitter le PSG l’été dernier lors du mercato, Neymar a récemment discuté d’une prolongation de contrat avec les dirigeants parisiens. Le joueur aurait pris conscience du fait qu’il aurait du mal à trouver un meilleur contrat dans un autre club. Surtout, Neymar a compris que le Barça n’avait pas les moyens de le faire revenir. Toutefois, Neymar a tout de même demandé un délai à ses dirigeants avant de vraiment se pencher sur sa prolongation de contrat.

Neymar veut attendre

Le Brésilien veut attendre la fin de saison. Ou plutôt les prochaines semaines. Il veut en effet voir si le PSG progresse ou non en Ligue des Champions. Si le club passe enfin un cap et qu’il pense qu’il peut y remporter la Ligue des Champions dans un futur proche, Neymar devrait accepter de rester et de prolonger. Si le club connaît en revanche une nouvelle désillusion, il pourrait à nouveau revenir à la charge pour quitter le club.