Malgré l’intérêt du PSG, Vinicius Jr ne veut pas quitter le club madrilène en janvier.

Présenté comme la nouvelle sensation du football brésilien quand il a signé au Real il y a un an et demi, Vinicius Jr peine à confirmer depuis son arrivée en Europe. Leonardo, le directeur sportif du PSG voudrait le recruter pour le relancer et serait convaincu de réaliser un superbe coup.

Vinicius Jr pas intéressé…

Mais rejoindre le PSG ne fait visiblement pas partie des plans de Vinicius Jr. Comme le joueur l’a récemment confié, il souhaite rester au Real et s’y imposer. Signer au PSG en janvier est pour lui impossible.