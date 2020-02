Le directeur sportif du PSG n’a pas encore finalisé le recrutement de Sergio Rico.

Recruté l’été dernier pour être la doublure de Keylor Navas, Sergio Rico ne déçoit pas depuis son arrivée au PSG. Le portier espagnol donne entièrement satisfaction que ce soit au staff technique ou aux dirigeants. Mais alors que Rico veut rester au PSG et être transféré définitivement, Leonardo traîne à lever son option d’achat.

Rico veut rester, mais…

Le directeur sportif du PSG est en réalité un peu bloqué. Déjà, car il ne sait pas encore qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine. L’arrivée d’un nouveau coach à la place de Tuchel est possible. Et celui-ci aura peut-être une autre vision pour le poste de gardien. Mais surtout, Leonardo sait qu’Alphonse Areola ne sera pas conservé par le Real l’été prochain. Le champion du monde, s’il revient au PSG ne pourra pas être le numéro trois dans la hiérarchie. Et comme le PSG aura du mal à lui trouver une porte de sortie compte tenu de son salaire…