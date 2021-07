Le PSG semble avoir abandonné l’idée de recruter Eduardo Camavinga cet été.

Il y a un an, le PSG était très intéressé par Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain rennais sortait d’une grosse saison avec son club formateur et la presse assurait que Paris pourrait mettre 80 millions d’euros sur la table pour le recruter. Un an plus tard, Camavinga a demandé son transfert… mais Paris ne semble plus du tout sur le coup.

Wijnaldum recruté par Paris

Plusieurs raisons expliquent ce revirement de situation. La mauvaise saison du joueur tout d’abord. Mais aussi le fait que le PSG vient de recruter le Néerlandais Wijnaldum qui était libre. Camavinga n’est plus une priorité pour Paris. Encore moins alors que Rennes ne veut pas le vendre. Le PSG ne souhaite pas, en effet, forcer la main au club breton qui appartient au puissant homme d’affaires François Pinault.