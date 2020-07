Le directeur sportif du PSG a prolongé le contrat de Layvin Kurzawa contre toute attente.

Alors qu’il arrivait en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa a finalement prolongé de quatre ans son bail du côté du Parc des Princes. Une prolongation surprenante qui s’est décidée en quelques jours seulement. Alors que Thomas Tuchel poussait pour que Leonardo prolonger Kurzawa, le directeur sportif a craqué.

Kurzawa prolonge de quatre ans !

Il faut dire que si sportivement Kurzawa a montré des belles choses depuis le début de l’année, son statut de joueur formé en France va rendre service au PSG pour la Ligue des Champions. Les clubs sont en effet obligés d’inscrire 8 joueurs formés dans leur pays pour participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes et Paris en a de moins en moins dans son effectif. Par ailleurs, cette prolongation de Kurzawa et celle attendue de Juan Bernat vont permettre à Leonardo de concentrer sur d’autres postes cet été lors du mercato.