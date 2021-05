Les dirigeants du PSG n’ont pas du tout l’intention de laisser filer Mbappé avant la fin de son contrat.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé n’a plus qu’un an de contrat. Plusieurs observateurs assurent que Paris vendra son joueur si un accord n’est pas trouvé avant la fin du mercato estival. D’autres assurent le contraire et expliquent que quoi qu’il arrive, Mbappé va rester à Paris cette année. Déjà, car le joueur n’ira pas au clash et ne forcera pas son transfert.

Rien avant 2022

Ensuite, car peu de clubs sont en mesure de faire une grosse offre au PSG à cause de la crise économique liée au Covid-19. Mais surtout, car QSI n’a pas du tout l’intention de laisser filer sa star. Pour le Qatar, conserver Mbappé jusqu’en 2022 est très important. Pour des raisons sportives, mais aussi d’image, alors que la Coupe du monde 2022 se jouera au Qatar. QSI ne vendra pas Mbappé cet été et prendra le risque de le voir partir libre dans un an s’il faut.