Le PSG semble avoir une longueur d’avance sur la Juventus pour Pogba.

Paul Pogba devrait prochainement quitter Manchester United. C’est son agent Mino Raiola qui l’a récemment assuré dans la presse. Le PSG fait partie des clubs intéressés. Mais pour cette signature, Leonardo semble déjà distancé. La presse spécialisée assure en effet que la Juventus est en pole position.

La Juve en rêve

Le club turinois rêve de faire revenir Pogba au club et le joueur n’est pas insensible à l’idée d’y faire son retour. Par ailleurs, la Ligue 1 et la perspective de s’installer à Paris n’emballent pas vraiment Pogba et son entourage. Leonardo devra sortir l’artillerie lourde pour convaincre l’international français.