Le PSG va devoir faire face à la grosse concurrence de Manchester City pour Koulibaly.

Alors que Thiago Silva pourrait quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison, plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. Selon la presse spécialisée, Leonardo apprécie particulièrement le profil de Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais de Naples.

Koulibaly pour remplacer Thiago Silva ?

Mais pour ce transfert, le directeur sportif du PSG va devoir batailler avec plusieurs clubs. Et la plus grosse menace vient de Manchester City. Le club de Pep Guardiola veut également mettre la main sur le roc sénégalais et les dirigeants du club anglais ont les moyens sportifs et financiers de lutter avec le PSG.