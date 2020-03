Rien ne permet désormais d’assurer que Cavani rejoindra l’Atlético de Madrid en fin de saison.

Tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Mais alors qu’il n’a plus que quelques mois de contrat, le meilleur buteur de l’histoire du PSG se dirige vers un transfert libre. Il est en contact avec plusieurs clubs. Et son accord donné à l’Atlético en janvier ne vaut plus dans son esprit…

Cavani à l’écoute

Cavani est en effet à l’écoute des autres clubs qui le courtisent. Manchester United, Chelsea… l’Atlético va devoir à nouveau convaincre sa cible. Et comme les discussions se sont mal terminées l’hiver dernier…