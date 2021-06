Le président madrilène est en train de faire machine arrière pour Mbappé.

Alors qu’il rêve de recruter Kylian Mbappé depuis plusieurs années, Florentino Pérez pensait que cette année serait la bonne. Mais alors que le joueur prend du temps pour se décider et que Paris ne veut pas le lâcher, Pérez serait en train d’abdiquer. Le président merengue commencerait à confier que la star française ne débarquera pas à Madrid cet été.

Le cas Neymar l’inquiète…

Et pour cause, si Pérez apprécie toujours autant le joueur, il ne veut pas se froisser avec les dirigeants parisiens. Il faut dire que Pérez se rappelle de l’été 2017. Alors que le Barça avait tenté de recruter Verratti, le PSG n’avait pas attendu pour riposter et recruter Neymar. Pérez ne veut pas vivre un tel scénario.