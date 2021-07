La star française devrait prochainement prendre une décision pour son avenir.

Kylian Mbappé ne devrait plus tarder pour se prononcer en ce qui concerne son avenir. Mais si de nombreux observateurs ont évoqué un transfert du Français au Real cet été, le timing ne semble pas être le bon. Le PSG n’a pas envie de lâcher sa star et Mbappé, après un Euro raté avec les Bleus voudra certainement s’éviter un clash. L’idée de rester une saison de plus à Paris et ne pas bouleversé ses repères après l’échec de la sélection sera certainement vu comme la meilleure option par Mbappé et son entourage.

Rester un an de plus à Paris…

Par ailleurs, le Real, qui est lourdement impacté par la crise économique ne semble pas être en mesure de faire des folies cet été. Rejoindre un club en année de transition ne serait certainement pas la meilleure idée pour le joueur. D’autant plus que le PSG, qui est renforcé cet été, semble de plus en plus armé pour aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions.