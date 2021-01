Courtisé par Leonardo, Paulo Dybala ne rêve pas forcément d’un transfert au PSG.

Depuis plusieurs semaines, la Juventus et Paulo Dybala négocient une prolongation de contrat. Mais les discussions traînent et de plus en plus de médias expliquent que l’Argentin pourrait finalement changer d’air en fin de saison. De quoi faire les affaires du PSG, intéressé par le joueur ? Pas forcément…

Dybala pas tenté par Paris…

La presse italienne assure en effet que Dybala s’imagine plus en Espagne (Barcelone, Real) ou en Angleterre (Manchester United) en cas de départ d’Italie. Le PSG, même avec Neymar et Mbappé ne serait pas son choix numéro un en cas de transfert.