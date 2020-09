Les dirigeants du PSG pourraient bloquer Kylian Mbappé dans un an, même s’il ne prolonge pas.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse pour l’instant de prolonger son bail avec le club de la capitale. Plusieurs médias assurent que le joueur demandera son transfert en 2021. Le PSG serait alors dans une situation inconfortable et contraint de laisser filer à un an de la fin de son contrat. Un scénario pas si simple pour quelques spécialistes du mercato…

Mbappé libre en 2022

En effet, certains observateurs assurent que le PSG ne laissera jamais filer sa star aussi facilement. Même si Mbappé ne prolonge pas, Paris pourrait le bloquer dans un an. Avec le risque de le voir partir libre en 2022 ? Le joueur devra alors assumer son choix pendant un an et faire face aux supporters du club qu’il présente comme son club de cœur depuis son arrivée en 2017. A Paris certains pensent que cela pourrait faire sérieusement réfléchir le champion du monde français.