Le PSG semble totalement bloqué en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé refuse pour l’instant de prolonger son bail. Les dirigeants du PSG tentent le tout pour le tout, mais se heurtent à la position du joueur. Le club de la capitale semble clairement dans l’impasse. Et pour cause, si Mbappé ne semble pas vouloir prolonger, il n’a pas non plus demandé son transfert…

Il ne veut pas partir…

L’international français n’aurait d’ailleurs pas du tout l’intention de quitter le club cet été. Son plan serait très simple : rester une dernière année à Paris, puis partir libre dans un an, après avoir honoré son contrat. Et le PSG ne peut pas faire grand-chose pour l’en empêcher…