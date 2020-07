Le PSG va rapidement devoir trouver un accord avec Kylian Mbappé pour sa prolongation.

Leonardo et les dirigeants du PSG tentent de prolonger le contrat de Kylian Mbappé depuis quelques mois. Le PSG ne veut pas se retrouver dans une situation inconfortable dans un an, quand le joueur n’aura plus qu’un an de contrat. Un départ de Mbappé en 2021, s’il ne prolonge pas n’est pas à exclure en effet. Paris ne sera pas dans une position idéale pour négocier le prix du transfert.

Départ libre ?

Mais Paris fait face à un danger encore plus important. Si Mbappé ne prolonge pas son contrat, il aura la possibilité de quitter le club, libre en 2022. Un scénario qui ne serait pas à exclure totalement. Selon la presse espagnole, c’est en effet un plan auquel pense Florentino Pérez. Une prime à la signature de 100 millions d’euros pour le joueur a même été évoquée.