Le PSG pourrait accepter de prêter une nouvelle fois Alphonse Areola cette saison.

De retour au PSG après un prêt d’un an à Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas rester au club cette saison. L’international français n’entre plus dans les plans du club de la capitale. Leonardo tente de lui trouver une porte de sortie depuis plusieurs semaines. Et si Areola rêve de s’installer à Londres, il devra certainement encore attendre un peu.

Areola encore prêté ?

En effet, c’est bel et bien la direction de Rennes que devrait prendre Areola cet été. Le club breton est très intéressé à l’idée de recruter le portier français sous forme de prêt lors de ce mercato. Le PSG, bien conscient qu’il aura du mal à vendre son gardien cet été, serait prêt à accepter un nouveau prêt pour son joueur.