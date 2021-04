Le PSG pourrait perdre ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé.

Depuis plusieurs mois les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Un accord serait proche pour le Brésilien et le Français réfléchirait encore quant à son avenir. Les dirigeants du PSG continuent d’y croire. Pourtant, un scénario catastrophique n’est pas à exclure.

Neymar et Mbappé refusent de prolonger ?

Neymar et Mbappé pourraient refuser tous les deux de prolonger leur contrat. Ils se retrouveraient libres en 2022, en même temps, et pourrait donc partir sans rapporter le moindre centime au club parisien. Le PSG ne peut pas totalement exclure ce scénario. Et QSI a de quoi trembler…