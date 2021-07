Le PSG courtise Paul Pogba depuis plusieurs années maintenant.

Paul Pogba pourrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Sur les tablettes du PSG depuis plusieurs saisons, l’international français n’a jamais semblé aussi proche d’une arrivée dans la capitale française. Leonardo multiplie d’ailleurs les bonnes nouvelles pour ce transfert.

Pogba désormais convaincu !

Alors que Manchester United ne ferme désormais plus la porte à un transfert de son milieu de terrain, Paris semble être le seul club en mesure de le recruter. La Juventus, le Real ou encore le Barça sont clairement dans une impasse financière et ne pourront pas réaliser un tel recrutement. Par ailleurs, alors qu’il a plusieurs fois émis des doutes au sujet du projet parisien dans le passé, Pogba serait désormais séduit. Un feu vert de plus pour Paris.