La star du PSG aimerait retrouver ses deux amis, Suarez et Messi, au PSG.

Il y a un an, Neymar faisait tout pour quitter le Paris Saint-Germain et mettait une énorme pression sur le club de la capitale et ses dirigeants. Désormais, Neymar ne souhaite plus quitter Paris où il se sent parfaitement bien. Mais il continue de mettre la pression sur son club… Pour qu’il recruter deux de ses amis !

Il demande Messi et Suarez !

Le Brésilien souhaite en effet retrouver Luis Suarez et Lionel Messi. Les deux joueurs vont certainement quitter le Barça cet été. Neymar a demandé aux dirigeants du PSG de les recruter.