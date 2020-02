Le Brésilien Neymar va devoir sortir un gros match contre le Borussia Dortmund.

Resté au Paris Saint-Germain malgré ses envies de départ l’été dernier, le Brésilien Neymar a visiblement du mal à se décider en ce qui concerne son avenir à moyen terme. Certains médias assurent que le Brésilien veut toujours quitter Paris. D’autres, qu’il veut prolonger son contrat.

Neymar doit qualifier Paris

Une chose est sûre, pour convaincre un club de le recruter et de lui payer son très gros salaire, Neymar va devoir hausser son niveau de jeu contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Neymar va devoir faire gagner le PSG. S’il échoue une nouvelle fois, aucun club ne mettra plus de 200 millions d’euros pour le recruter l’été prochain. Et il ne sera même plus en position de force pour négocier un meilleur contrat avec le PSG…