Aucun grand club n’offrira à Neymar un aussi gros salaire que le PSG.

Le Paris Saint-Germain discute avec sa star brésilienne, Neymar, d’une prolongation de contrat depuis plusieurs mois. Mais alors que les deux parties semblent vouloir prolonger, un accord met du temps à se concrétiser. Il faut dire que le PSG joue la montre et négocie dans le même temps avec Kylian Mbappé. Neymar, lui, n’a pas le choix et est soumis aux décisions de son club.

Les clubs ont fui !

Le Brésilien le sait : Paris est sa seule véritable option. Les autres clubs, autrefois intéressés, ont fui le joueur et son entourage. Marqués par ses blessures, son comportement et surtout ses exigences financières. Même le Barça ne veut plus en entendre parler. Impensable il y a encore un an, le PSG est en position de force au moment de négocier avec son numéro 10.