L’international belge du PSG, voudrait rejoindre la Premier League l’été prochain.

Thomas Meunier aurait aimé prolonger son contrat avec le PSG. L’international belge se sent bien dans la capitale française, mais n’a pas reçu la proposition qu’il espérait. Il se dirige donc vers un transfert libre même si une prolongation de dernière minute n’est pas à exclure.

Meunier veut United !

Une chose est sûre, Meunier ne manquera pas d’offre en fin de saison. Et s’il quitte Paris, le Belge a clairement une préférence. Le joueur voudrait rejoindre la Premier League et notamment Manchester United. Il serait prêt à dire non à la Juventus et l’Inter Milan selon plusieurs sources.