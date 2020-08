Les départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani vont peut-être permettre au PSG de recruter Lionel Messi.

Les dirigeants du PSG sont en train de tout faire pour rendre possible, l’impossible. Depuis que Lionel Messi a demandé son transfert, Paris s’est pris à rêver. L’Argentin n’a jamais semblé aussi proche d’un départ de la Catalogne et Paris va jouer sa carte à fond.

Messi veut un très gros salaire

Selon la presse barcelonaise, Messi demande un salaire astronomique. Au moins 50 millions d’euros par an. Paris va devoir jouer avec les chiffres pour répondre à ses exigences. Et dans le cadre du fairplay financier, les départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani cet été, qui percevaient des très gros salaires sont une bonne nouvelle pour Leonardo. Le directeur sportif parisien vient en effet de voir sa marge de manœuvre grandir. Indispensable pour signer Lionel Messi.