La star argentine veut évoluer avec Neymar la saison prochaine…

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec le Barça, Lionel Messi n’a toujours pas pris de décision en ce qui concerne son avenir. Le PSG est sur le coup et a déjà proposé un gros contrat à l’Argentin. Mais le Barça, et son président Joan Laporta, sont encore dans la course.

Messi demande Neymar !

Il faut dire que Messi donnerait sa préférence à son club de toujours. Mais il aurait tout de même demandé un gros transfert à ses dirigeants actuels. Selon la presse catalane, Messi aurait demandé à Laporta de faire revenir Neymar au Barça cet été. Le président du Barça ferait tout, actuellement, pour convaincre le Brésilien. Alors que la prolongation du numéro 10 parisien traine en longueur, le PSG a de quoi trembler…