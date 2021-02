L’Argentin, Lionel Messi écoute le PSG et City, mais resterait à City dans un monde idéal.

En fin de contrat du côté du Barça, Lionel Messi pourrait claquer la porte du club en fin de saison alors qu’il arrive en fin de contrat. Le PSG veut absolument le recruter. Leonardo et Neymar, notamment, s’activent pour convaincre Messi. L’Argentin est à l’écoute. Mais dans le fonds, sa priorité est de rester au Barça.

Son club de cœur…

Très attaché à son club de toujours, Messi aimerait que son club soit en mesure de le prolonger et de l’entourer au mieux pour aller glaner une dernière Ligue des Champions. Messi aime le club catalan et sa famille se plaît à Barcelone. Si Joan Laporta est élu à la présidence du club et que Messi obtient des garanties, il devrait rester au Barça.