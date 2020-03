Paris pourrait être obligé de vendre Kylian Mbappé l’été prochain lors du mercato.

Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. L’international français est en effet courtisé par le Re al qui souhaite le recruter et qui pourrait proposer 300 millions d’euros au PSG. Pas vendeur, Paris pourrait tout de même accepter cette offre.

S’il ne prolonge pas…

Il faut dire que si le PSG retient Mbappé contre sa volonté, le joueur devrait refuser de prolonger. Dans un an, le Re al reviendra à la charge et Paris ne sera plus en position de force. Un transfert de 300 millions d’euros ne sera plus à l’ordre du jour et Mbappé pourrait quitter Paris pour une somme beaucoup moins importante. Ce qui serait un scénario catastrophe pour le club de la capitale.