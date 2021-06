Le PSG va devoir faire face à une grosse concurrence pour le recrutement de Varane.

Raphaël Varane refuse de prolonger son contrat et pourrait donc quitter le Real cet été. Le PSG est sur le coup. Le défenseur central français intéresse énormément les dirigeants parisiens. Mais cela sera difficile. Varane est en effet courtisé par deux autres grands clubs.

Varane courtisé en Premier League

Manchester United et Chelsea sont aussi sur le coup. Et mauvaise nouvelle pour Paris, entre l’Angleterre et la Ligue 1, Varane aurait une nette préférence pour la Premier League. Reste que jusqu’au 31 août, rien ne sera impossible…