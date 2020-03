Les dirigeants du PSG veulent recruter Willian le Brésilien de Chelsea.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, le Brésilien Willian ne devrait pas prolonger son bail avec les Blues. Libre, la star offensive va être l’une des grandes attractions du prochain mercato. Le PSG est très intéressé.

Willian est libre

Mais Leonardo doit faire face à la conccurence très sérieuse de deux autres clubs. La Juventus et le Barça ne veulent pas non plus passer à côté de ce recrutement et ont contacté l’entourage de Willan. Affaire à suivre…