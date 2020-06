Le directeur sportif du PSG pourrait bien recruter trois stars cet été.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien être le grand animateur de la prochaine intersaison. Selon plusieurs sources, Leonardo veut frapper fort pour remplacer Thiago Silva et courtise Lucas Hernandez. L’international français du Bayern Munich ne serait pas insensible à l’intérêt du directeur sportif parisien et pourrait bien dire oui au club de la capitale. Il pourrait bien débarquer au PSG avec son frère, Théo qui a brillé cette saison au Milan AC au poste d’arrière gauche.

Griezmann au PSG ?

Paris frapperait fort. Et pourrait réaliser un autre très gros coup cet été. Lucas Hernandez et Théo sont en effet des amis proches d’Antoine Griezmann. Dans l’impasse en Catalogne le Français pourrait changer d’air lors du prochain mercato. Et le PSG fait partie des rares clubs capables de le recruter cet été…