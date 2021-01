Florentino Pérez continue de rêver de Kylian Mbappé qui est sa priorité pour l’été prochain.

Alors que le PSG n’arrive pas à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, un départ de l’international français en fin de saison ne serait pas à exclure. Selon la presse espagnole, le Real et notamment son président Florentino Pérez auraient déjà tout prévu. Le club espagnol voudrait faire une offre de 150 millions d’euros au PSG. Ce transfert serait financé par les ventes de plusieurs joueurs (Gareth Bale, Isco, Marcelo, Jovic).

Pérez a tout prévu

La masse salariale économisée permettrait par ailleurs au Real d’offrir à Mbappé un salaire de 21 millions d’euros par an. Reste à savoir désormais si le projet sportif du club merengue convaincra ou non Mbappé également courtisé par Liverpool. Et encore loin d’avoir quitté le PSG.