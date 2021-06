Le PSG semble décidé à recruter Ousmane Dembélé quand il sera libre dans un an.

Le PSG est à l’affût des bons coups sur le marché des transferts. Le club de la capitale semble vouloir bondir sur tous les joueurs de classe internationale qui se retrouvent libres. Et alors que cette année a déjà été marquée par la signature de Wijnaldum et que Donnarumma va suivre prochainement, Leonardo pense déjà à l’été prochain.

Wijnaldum, Donnarumma…

Le Français, Ousmane Dembélé, qui n’a plus qu’un an de contrat et dans le viseur du directeur sportif parisien. Leonardo souhaite s’offrir les services du joueur, dans un an, quand il sera libre. La situation contractuelle de Dembélé inquiète énormément en Catalogne.