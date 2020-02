Le PSG pourrait encore changer de gardien de but en fin de saison.

Le Paris Saint-Germain a recruté deux nouveaux gardiens l’été dernier. Keylor Navas et Sergio Rico ont été recrutés alors que le PSG n’était pas satisfait d’Alphonse Areola. Mais Leonardo ne serait toujours pas convaincu. Ni par Navas, ni par Rico…

Nouveau gardien pour Paris ?

Le directeur sportif brésilien envisagerait donc de tout changer une nouvelle fois en ce qui concerne ce poste de gardien. Des pistes circulent déjà dans la presse. En plus de de Thibaut Courtois et Jan Oblak, Leonardo suit de près les situations de Kepa Arrizabalaga et de Gianluigi Donnarunma.