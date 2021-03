Le PSG courtise plusieurs joueurs de classe mondiale en vue de l’été prochain.

Le Paris Saint-Germain s’active en coulisse, pour recruter des stars l’été prochain. Des grands noms de la planète football comme Sergio Ramos et David Alaba arrivent en effet en fin de contrat et pourraient changer d’air lors de la prochaine intersaison. C’est aussi le cas de Donnarumma qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison.

Des grosses offres de Paris…

Leonardo les a approchés. Mais selon plusieurs sources, ces joueurs n’auraient pas l’intention de rejoindre le PSG. Les offres du club parisien, qui sont très importantes, leur serviraient en réalité à négocier des meilleurs salaires que ce soit dans leurs clubs actuels ou dans leurs futures formations.