Les dirigeants du PSG pourraient recruter Icardi pour le vendre à la Juventus.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien recruter Mauro Icardi au cours des prochaines semaines… et le revendre dès l’été prochain. Ce scénario ne serait pas exclu par les dirigeants du club de la capitale et notamment par Leonardo.

Icardi vendu à la Juve ?

Le directeur sportif sait que la Juventus veut absolument recruter l’Argentin et qu’un transfert entre la Juve et l’Inter est impossible. Paris pourrait jouer les intermédiaires donc. Et fortement y gagner. En effet, Leonardo voudrait profiter de ce transfert pour récupérer Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic et surtout Paulo Dybala. Un coup de maître s’il y arrive.