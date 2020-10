Le PSG dispose d’une option d’achat très abordable pour l’attaquant Moise Kean.

A la recherche d’un attaquant, le PSG a recruté Moise Kean en fin de mercato. En difficulté à Everton, l’attaquant italien a rejoint le PSG en prêt, avec l’espoir de se relancer. Encore très jeune, Kean pourrait bien être la belle surprise de la saison parisienne.

Kean, ce sera 20 millions

Leonardo n’a pas pris beaucoup de risque. Le joueur est prêté pendant un an. Et si le PSG décide de le recruter, il pourra lever son option d’achat de 20 millions d’euros. Le club de la capitale va avoir un an pour y réfléchir.