Le directeur sportif du PSG n’a pas du tout l’intention de prêter Gianluigi Donnarumma.

Le PSG n’a pas encore totalement validé ce recrutement, mais Gianluigi Donnarumma va bel et bien débarquer au club cet été. Et alors que certains observateurs s’inquiètent déjà de la cohabitation entre le portier italien et Keylor Navas cette saison, Leonardo s’est montré très clair dans les coulisses du club vis-à-vis de Mauricio Pochettino.

Pochettino va devoir gérer la concurrence

Le coach du PSG va devoir faire avec les deux joueurs pendant au moins un an. Les deux gardiens seront en concurrence et Pochettino va devoir faire avec. Si certains avaient émis la possibilité de voir Gianluigi Donnarumma partir en prêt pendant un an cela est totalement exclu par Leonardo.