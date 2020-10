Le PSG a une chance de convaincre Sergio Ramos qui arrive en fin de contrat.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec le Real, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez. Les négociations entre le joueur et son club sont bloquées. Alors que Sergio Ramos veut deux ans de bail, Pérez refuse de lui offrir un contrat de plus d’une saison. Le PSG et d’autres clubs comptent bien profiter de cette situation pour recruter libre le capitaine espagnol.

Un très gros et très long contrat

Et Leonardo sait comment le convaincre. A 34 ans, Sergio Ramos sait que son prochain contrat sera certainement sa dernière grosse signature. Pour pouvoir le décider, Leonardo doit lui offrir un très gros salaire et un contrat d’au moins trois saisons. Difficile d’imaginer le joueur rejoindre le PSG dans d’autres conditions…