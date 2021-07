Un échange pourrait être signé entre le PSG et la Lazio pour Sarabia et Correa.

Moise Kean pourrait finalement ne pas revenir au PSG cet été. Everton ne souhaite plus prêter son attaquant et le PSG ne veut pas le recruter définitivement. Leonardo doit néanmoins trouver un attaquant pour garnir l’effectif parisien et s’intéresse de plus en plus à Joaquin Correa de la Lazio.

Sarabia à la Lazio ?

Correa pourrait débarquer à Paris… et Pablo Sarabia, faire, lui, le chemin inverse. L’international espagnol est en effet sur les tablettes du club italien qui serait intéressé par un échange. Un deal qui conviendrait parfaitement aux dirigeants du PSG étant donné que Pablo Sarabia n’entre plus forcément dans les plans de Mauricio Pochettino.