Le Paris Saint-Germain serait en train de préparer un très gros recrutement.

Et si le PSG était une nouvelle fois le grand animateur de la prochaine intersaison. Alors que l’ensemble des autres clubs européens sont dans des situations financières instables, Paris, grâce à son actionnaire qatari est un peu plus à l’abri que les autres formations. Et cela pourrait lui permettre de faire venir trois grandes stars en fin de saison.

Messi, Ramos et Pogba ?

Selon la presse spécialisée, le PSG serait désormais le grand favori pour accueillir la star mondiale, Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en fin de saison, l’Argentin va certainement quitter la Catalogne et son ami Neymar fait tout pour le faire venir à Paris. Le PSG pourrait dans le même temps boucler un deux autres gros recrutements. Celui de Paul Pogba qui souhaite quitter Manchester United. Et clairement, le PSG semble être aujourd’hui le seul club capable de payer un tel transfert et le salaire du joueur. Mais également celui de Sergio Ramos qui arrive en fin de contrat à Madrid et que le PSG a les moyens de séduire financièrement…