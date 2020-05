Le PSG pourrait finalement conserver Eric Maxim Choupo-Moting une saison de plus.

Si l’effectif du PSG est constitué de stars, certains joueurs qui n’ont pas ce statut sont aussi présents dans l’effectif parisien. Des joueurs de complément, qui acceptent de jouer peu souvent, mais répondent présents quand le club fait appel à eux, et surtout au quotidien à l’entraîneur. En attaque, c’est le rôle d’Eric Maxim Choupo-Moting depuis deux saisons.

Important dans le vestiaire

Barré par Cavani, Mbappé et Icardi, l’attaquant camerounais a un faible temps de jeu. Mais il a un rôle important dans le vestiaire parisien et son état d’esprit est irréprochable. Cela pourrait pousser Leonardo à prolonger son contrat d’un an, jusqu’en 2021. En effet, en quatrième option au poste d’avant-centre, Paris aura du mal à trouver mieux.