Le PSG semble déjà distancé pour le recrutement de Manuel Locatelli.

Le PSG compte bien réaliser un très gros mercato cet été. Leonardo suit plusieurs joueurs depuis de nombreux mois afin de ne pas passer à côté lors de ce mercato. C’est le cas de Manuel Locatelli, l’international italien de Sassuolo. Mais si Leonardo et le PSG font tout pour recruter le milieu de terrain, cela semble mal embarqué.

Locatelli vers la Juventus ?

Plusieurs sources assurent en effet que Manuel Locatelli est de plus en plus proche de la Juventus. Le club turinois a fait de Manuel Locatelli sa priorité pour renforcer son milieu de terrain et est en contact très avancé avec le joueur. Leonardo serait largué pour ce transfert.