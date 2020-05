Le directeur sportif du PSG est sous le charme de Fabian Ruiz le joueur de Naples.

Alors que Leonardo prépare le prochain mercato du club de la capitale actuellement, le directeur sportif parisien est sous le charme de Fabian Ruiz. Le milieu de Naples plaît énormément au dirigeant parisien qui apprécie son style de jeu et son état d’esprit. Mais Paris devrait toutefois passer son tour pour Fabian Ruiz.

City et le Real sur le coup…

Naples se montre en effet très gourmand pour son joueur et les intérêts du Real et de Manchester City vont encore faire monter les enchères. Le PSG devrait se concentrer sur une autre piste au milieu cet été. Partey, qui a une clause libératoire de 50 millions d’euros semble beaucoup plus accessible pour Paris cet été.