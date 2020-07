Le PSG ne souhaite plus recruter Philippe Coutinho qui était pourtant courtisé il y a un an.

Il y a un an, Leonardo discutait avec les dirigeants du Barça et n’écartait pas un retour de Neymar en Catalogne. Le directeur sportif du PSG se montrait très intéressé par Philippe Coutinho, le meneur de jeu brésilien. Coutinho a finalement rejoint le Bayern Munich en prêt et Neymar est resté au PSG.

Coutinho n’est plus courtisé

De retour en Catalogne, Coutinho est une nouvelle fois sur le marché des transferts. Mais Leonardo n’est plus du tout intéressé. L’ancien joueur de Liverpool a continué de sombrer en Allemagne et le directeur sportif du PSG ne veut plus le recruter.