Le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait clairement critiqué à Doha.

Revenu au PSG il y a deux ans, Leonardo semble être à nouveau dans le viseur de ses patrons qataris. Selon plusieurs sources, les dirigeants du PSG n’ont pas apprécié le fait que le directeur sportif parisien n’arrive pas à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ailleurs repris les choses en main en ce qui concerne l’international français.

Mbappé, Tuchel…

Le travail effectué par Leonardo depuis son retour au club serait globalement de plus en plus critiqué à Doha. Certains ne lui ont par exemple pas pardonné le départ de Thomas Tuchel notamment alors que le coach allemand a brillé avec Chelsea quelques mois plus tard en Ligue des Champions, pendant que le PSG perdait son titre en Ligue 1. Et si un coup de tonnerre se préparait en coulisse ?