Le directeur sportif du PSG est en train de jouer la montre avec Neymar qui attend sa prolongation de contrat.

Recruté en 2017 par le PSG, Neymar a souvent souhaité quitter le PSG au cours des dernières années. Mais le Brésilien se sent bien à Paris désormais et souhaite y prolonger son contrat. Problème, Leonardo joue la montre avec lui et le fait patienter depuis plusieurs mois. Le directeur sportif privilégie en effet la prolongation de Kylian Mbappé et ne donne pas de nouvelle au clan Neymar.

Neymar veut prolonger

Cette situation commence sérieusement à agacer le numéro 10 parisien qui s’interrogerait de plus en plus quant aux intentions de son club selon la presse spécialisée. Leonardo doit néanmoins faire très attention, car, Neymar, frustré, pourrait finalement refuser de prolonger son bail. Et quitter le club libre en 2022. Paris perdrait très gros. Surtout si Mbappé dans le même temps ne prolonge pas son contrat…